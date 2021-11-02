Отказ от выполнения условий Москвы грозит стране массовыми потерями, заявил аналитик

Российская Федерация вынесла ряд крайне серьезных требований турецким коллегам, которые начали в ночь на 2 ноября формальное наступление сил республики в северных районах Сирии. В распоряжение журналистов попали данные об условиях, которые Кремль выдвинул Анкаре.

Так, в рамках ультиматума говорится о том, что российский контингент сохраняет свои присутствие в Кобани, однако отряды Свободной сирийской армии (ССА), выступающие против Дамаска, не могут занимать указанный район. При этом трасса М4 сохраняется под контролем РФ и Турции, однако участок магистрали в районе Эриха отходит под контроль сил правительства САР.

Как отмечает источник, речь идет о требованиях Российской Федерации, которая даже не рассматривает никаких договоренностей с турецкой стороной и готова действовать жестко против ее сил в регионе, равно как и в отношении протурецких прокси после атаки Турции на российскую военную базу в населенном пункте Бир-Араб.

Аналитик же, имя которого источник не раскрывает, заявил, что российская сторона владеет ситуацией в регионе, в пользу чего говорит факт выдвинутых требований. Отказ президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана от выполнения озвученных условий грозит Анкаре потерями, которые, учитывая личный состав присутствующих в Сирии войск и масштабы контролируемых территорий, будут огромными.

Официльное подтверждение информации в настоящее время отсутствует.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что РФ уже научилась эффективно противостоять атакам боевых дронов, активно применяемых в Сирии террористическими группами.