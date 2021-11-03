Танкер американских военных взял курс на Черное море

Судно обеспечит боеготовность других натовских кораблей

Танкер-заправщик американских Военно-морских сил выдвинулся в сторону Черного моря. Такими новостями в социальных сетях поделились представители Шестого флота ВМС Соединенных Штатов Америки.

Как отмечает телеканал RT, задачей танкера станет обеспечение функционирования приспешников США по Североатлантическому альянсу. Сейчас военные корабли стран-участниц НАТО собираются в Черном море для отработки боевых маневров, заправщик нужен для пополнения запасов топлива.

Ранее сообщалось, что американский эсминец Porter уже проник в акваторию Черного моря.

Источник: Твиттер ✓ Надежный источник
Ольга ФЕДОРОВА
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