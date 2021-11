Танкер-заправщик американских Военно-морских сил выдвинулся в сторону Черного моря. Такими новостями в социальных сетях поделились представители Шестого флота ВМС Соединенных Штатов Америки.



Как отмечает телеканал RT, задачей танкера станет обеспечение функционирования приспешников США по Североатлантическому альянсу. Сейчас военные корабли стран-участниц НАТО собираются в Черном море для отработки боевых маневров, заправщик нужен для пополнения запасов топлива.

BREAKING: Replenishment oiler USNS John Lenthall (T-AO-189) began its northbound transit to the #BlackSea to operate with our @NATO allies & partners in the region! #PowerForPeace #StrongerTogether pic.twitter.com/sfoZTl0B9e