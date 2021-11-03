Пентагон должен весьма серьезно отнестись к неакустическим возможностям, считает обозреватель

Обнаружение российской субмарины проекта 636 типа "Варшавянка" крайне осложнено характером акустической сигнатуры или даже отсутствием таковой. Об этом пишет американский обозреватель, ветеран ВМС Соединенных Штатов Кевин Нунан.

Автор указал, что в свое время работал на палубном противолодочном истребителе S-3 Vikings и потратил много времени на обнаружение субмарин.

"На борту авианосца командир нашей эскадрильи с фонариком в руке любил всем напоминать о проблеме, с которой мы столкнулись перед крупными учениями по обнаружению подлодок. Он включил фонарик и сказал: "Так звучит дизельная подлодка". И молчание в тот момент было оглушительным", – пишет Нунан.

Как указал обозреватель, в разгар холодной войны никто не совершал попыток отследить дизельную подлодку за счет пассивного гидролокатора. Штаты давно поняли, насколько громкой может быть атомная субамрина, и после этого начали вести разработки по снижению шума. Итогом стало появление низкочастотного гидролокатора AQS-22, способного определить практически любое подводное судно.

Как считает автор, минимальный уровень шума может обеспечить подводная лодка, оснащенная литий-ионной батареей. В этом отношении, заявил Нунан, Советский Союз и Китай опередили американцев "на световые годы".

"Мы должны очень серьезно отнестись к неакустическим возможностям. Русские десятилетиями изучали широкий спектр неакустических устройств, несмотря на их сравнительно слабые пассивные акустические возможности во время холодной войны", – указал аналитик.

Ранее ВМС Дании заявили о проходе двух дизель-электрических подлодок из состава ВМС России через пролив Большой Бельт.