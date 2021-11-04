Вояки перебрали с алкоголем и устроили переполох по пути на базу

Скандальное событие произошло в Эстонии. Там французские солдаты батальона Североатлантического альянса привели в ужас местных жителей. Бравые французы возвращались в военный городок, в поезде они решили устроить сабантуй с алкоголем, что очень не понравилось другим пассажирам.



Стоит отметить, что у эстонцев были весьма веские причины возмутиться. Французы не тихонько пьянствовали на своих местах, а серьезно мешали другим людям. Вояки горлопанили и абсолютно не заботились о комфорте остальных пассажиров.

Более того, военнослужащие явно перестарались с зеленым змием. Французы настолько напились, что по сообщениям журналистов, которые ссылаются на очевидцев этого праздника жизни, их попеременно тошнило. Натовцы друг за другом ходили в тамбур, где их рвало. Неприятный инцидент произошел в поезде, который шел по маршруту Таллин – Тарту.

"Солдаты союзников облевали весь поезд", – возмущается очевидец.

Разумеется, люди не стали молча следить за происходящим и нажаловались, куда следовало. В итоге на одной из станций хулиганов приняла в свои объятия военная полиция. При этом пресс-центр натовского батальона Франции заявил, что только один солдат плохо себя вел, за что будет наказан.

К слову, НАТО не прекращает огрызаться на нашу страну. Однако и Москва молчать не собирается. Недавно реакция нашего президента Владимира Путина на заход корабля НАТО в Черное море очень перепугала американцев.