"Облевали весь поезд": пьяные солдаты НАТО перепугали эстонцев

"Облевали весь поезд": пьяные солдаты НАТО перепугали эстонцев
Фото: www.pixabay.com
Вояки перебрали с алкоголем и устроили переполох по пути на базу

Скандальное событие произошло в Эстонии. Там французские солдаты батальона Североатлантического альянса привели в ужас местных жителей. Бравые французы возвращались в военный городок, в поезде они решили устроить сабантуй с алкоголем, что очень не понравилось другим пассажирам.

Стоит отметить, что у эстонцев были весьма веские причины возмутиться. Французы не тихонько пьянствовали на своих местах, а серьезно мешали другим людям. Вояки горлопанили и абсолютно не заботились о комфорте остальных пассажиров.

Более того, военнослужащие явно перестарались с зеленым змием. Французы настолько напились, что по сообщениям журналистов, которые ссылаются на очевидцев этого праздника жизни, их попеременно тошнило. Натовцы друг за другом ходили в тамбур, где их рвало. Неприятный инцидент произошел в поезде, который шел по маршруту Таллин – Тарту.

"Солдаты союзников облевали весь поезд", – возмущается очевидец.

Разумеется, люди не стали молча следить за происходящим и нажаловались, куда следовало. В итоге на одной из станций хулиганов приняла в свои объятия военная полиция. При этом пресс-центр натовского батальона Франции заявил, что только один солдат плохо себя вел, за что будет наказан.

К слову, НАТО не прекращает огрызаться на нашу страну. Однако и Москва молчать не собирается. Недавно реакция нашего президента Владимира Путина на заход корабля НАТО в Черное море очень перепугала американцев.

Источник: Delfi ✓ Надежный источник
Ольга ФЕДОРОВА

Ответить:

Дед
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Это они после шутки проводника о том, что завтра наступать на Россию будут... Решили последний раз в жизни погулять. Вояки <цензура>...
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