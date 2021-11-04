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Глава корпорации
Сергей Чемезов заявил, что летный час российского истребителя пятого поколения Checkmate
будет стоить в семь раз меньше, чем у F-35. Напомним, последний является
основным конкурентом российской машины.
Чемезов сообщил, что американский истребитель – единственный, имеющий сопоставимые с нашим характеристики. Однако российский будет экономически выгоднее.
Глава Ростеха также перечислил главные преимущества Checkmate. Среди них – малая заметность, а также радар с активной фазированной антенной решеткой.
Впервые прототип самолета показали на МАКС-2021. Российская сторона намерена продемонстрировать его и зарубежной публике. Эта премьера пройдет совсем скоро, на Dubai Airshow – выставка начнется уже 14 ноября.
Ранее СМИ писали, что российский Checkmate станет настоящей головной болью для американцев. Су-75 будет стоить в четыре раза меньше, чем F-35, что наверняка заинтересует страны, которые не могут себе позволить приобрести американский истребитель.
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