Экономически выгоднее F-35: в России назвали преимущества истребителя Checkmate

Экономически выгоднее F-35: в России назвали преимущества истребителя Checkmate
Фото: UAC/www.globallookpress.com
Об отличительных чертах машины рассказали в Ростехе

Глава корпорации Сергей Чемезов заявил, что летный час российского истребителя пятого поколения Checkmate будет стоить в семь раз меньше, чем у F-35. Напомним, последний является основным конкурентом российской машины.

Чемезов сообщил, что американский истребитель – единственный, имеющий сопоставимые с нашим характеристики. Однако российский будет экономически выгоднее.

Глава Ростеха также перечислил главные преимущества Checkmate. Среди них – малая заметность, а также радар с активной фазированной антенной решеткой.

Впервые прототип самолета показали на МАКС-2021. Российская сторона намерена продемонстрировать его и зарубежной публике. Эта премьера пройдет совсем скоро, на Dubai Airshow – выставка начнется уже 14 ноября.

Ранее СМИ писали, что российский Checkmate станет настоящей головной болью для американцев. Су-75 будет стоить в четыре раза меньше, чем F-35, что наверняка заинтересует страны, которые не могут себе позволить приобрести американский истребитель.

Источник: РИА Новости ✓ Надежный источник
Кристина ЧЕРНИКОВА

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