Пакет на голову: уставшие от США турки напали на американского военного

Пакет на голову: уставшие от США турки напали на американского военного
Фото: www.pixabay.com
Натовец пытался сбежать, но не смог

Американские власти постоянно разглагольствуют о том, что несут мир и порядок в другие страны. Однако обыватели по всему свету в курсе, что от США ничего хорошего ждать не стоит. Натовцы настолько надоели туркам, что одному из них серьезно досталось.

Скандальный инцидент произошел в турецкой столице. Жителей Стамбула да и всего государства очень достало присутствие американских Вооруженных сил на территории их родины. В итоге турки толпой окружили американского военного и начали весьма эмоционально высказывать ему свое недовольство.

Разборки с американским моряком начались на фоне захода в стамбульский порт военного судна Соединенных Штатов Америки "Маунт Уитни". Объектом гнева уставших от американцев турок стал одетый в гражданское моряк. Сначала на него громко кричали и пытались схватить. В конце концов дело закончилось тем, что разъяренные мужчины надели американцу пакет на голову.

Напомним, это военное судно держит курс в Черное море для того, чтобы принять участие в отработке маневров Североатлантического альянса.

Стоит отметить, что американцы активно стягивают свою морскую технику в зону Черноморья. Недавно туда навострил лыжи танкер-заправщик Военно-морских сил США.

Источник: Твиттер ✓ Надежный источник
Ольга ФЕДОРОВА

Ответить:

Гость326817
Пожаловаться Ответить
Бедненький ..
1
новости партнеров

"Мимими большой политики": неловкие объятия Макрона и Меркель попали на видео

Фрау смутилась и растрогалась

Пентагон опроверг публикацию западных СМИ об "агрессии" России у границ с Украиной

В ведомстве заявили, что переброски войск проходят ежегодно

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей