Натовец пытался сбежать, но не смог

Американские власти постоянно разглагольствуют о том, что несут мир и порядок в другие страны. Однако обыватели по всему свету в курсе, что от США ничего хорошего ждать не стоит. Натовцы настолько надоели туркам, что одному из них серьезно досталось.



Скандальный инцидент произошел в турецкой столице. Жителей Стамбула да и всего государства очень достало присутствие американских Вооруженных сил на территории их родины. В итоге турки толпой окружили американского военного и начали весьма эмоционально высказывать ему свое недовольство.

Разборки с американским моряком начались на фоне захода в стамбульский порт военного судна Соединенных Штатов Америки "Маунт Уитни". Объектом гнева уставших от американцев турок стал одетый в гражданское моряк. Сначала на него громко кричали и пытались схватить. В конце концов дело закончилось тем, что разъяренные мужчины надели американцу пакет на голову.

Радушный приём! 😏

В Стамбуле остановился флагманский корабль ВМС США USS Mount Whitney, а моряки с него решили пойти погулять по городу. Зря. Местные были им, мягко говоря, не рады.



Вояк обзывали преступниками и убийцами и надевали им на головы пакеты. pic.twitter.com/UGilXveZG3 — Надежда Родионова (@newnad_rod) November 4, 2021

Напомним, это военное судно держит курс в Черное море для того, чтобы принять участие в отработке маневров Североатлантического альянса.

Стоит отметить, что американцы активно стягивают свою морскую технику в зону Черноморья. Недавно туда навострил лыжи танкер-заправщик Военно-морских сил США.