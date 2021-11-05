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Бывший глава
СВР, генерал украинской армии Николай Маломуж
обвинил нашу страну в препятствовании интеграции Незалежной с НАТО и нагнетании
обстановки. Он заявил, что в ближайшие месяцы России намерена увеличить число
военных на границе
Активность Москвы в противодействии вступлению Украины в альянс якобы возросла после того, как в стране побывал глава Пентагона. Маломуж поведал, что именно на этом фоне Россия разместила на Крымском полуострове новое оружие, а также "активизировала свои военные структуры и части Западного, Южного округов, войск, дислоцированных в Беларуси".
Политика нашей страны, по словам генерала, говорит о готовности к военному конфликту. А пока Москва ведет "холодную психологическую войну", написал он в статье для "Главреда".
Обвиняя РФ в нагнетании обстановки, Маломуж все же признал, что наша страна вряд ли планирует широкомасштабные наступательные операции. И тут же объяснил, почему.
"…для нее это фактически было бы самоубийством",
– резюмировал военный, добавив, что это будет вызовом не только Киеву, но и европейским странам.
Отметим, что некоторые заявления генерала, звучавшие ранее, были менее воинственны. Так, в апреле 2021 года он говорил о том, что конфликт между Украиной и Россией приведет к массовым жертвам, а военный потенциал первой не идет ни в какое сравнение с нашей страной.
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