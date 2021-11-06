"Летающий радар" способен серьезно пошатнуть позиции врага

Российское вооружение вызывает уважение и трепет у западных военных экспертов. Так, обозреватель The National Interest Марк Эпископос в своей свежей статье назвал самолет А-50У ключевым элементом успеха российской обороны.

Самолет-разведчик поразил эксперта своими уникальными способностями. Воздушное судно может не только найти вражеские цели, получить все данные, но и навести на них истребители для удара.

Cоветское воздушное судно, которое появилось в России еще 1980-х годах, обновили не так давно. Новый же "летающий радар", как самолет прозвал Эпископос, получил усовершенствованный радиотехнический комплекс "Шмель-М". Конструкторы также поработали над боевыми и летными мощностями самолета. Радиолокационный купол стал легче и эффективнее – система способна обнаружить цель в воздухе на расстоянии до 650 км, на земле – до 300 км. При этом самолет-разведчик в состоянии одномоментно отслеживать десятки целей.

Журналист предупреждает власти США, что самолет хорошо показал себя в Сирии, что может привлечь к нему внимание разных стран. Некоторые государства уже владеют экспортными моделями А50.

Эпископос отмечает, что новый российский самолет напоминает американский Boeing E-3 Sentry. Впрочем, пока непонятно, какое воздушное судно мощнее. Обозреватель указывает на то, что модель советского самолета, которая предназначена для продажи, под названием A-50I обладает израильской РЛСEL/W-2090 Phalcon. Такой самолет есть у Индии. Военный эксперт считает, что в последние года Москва угрожающе активно продает свое вооружение другим странам. Вероятно, Россия хочет заключить сделку по новому А50-У с той же Индией.

Ранее в США составили топ-5 российского оружия.