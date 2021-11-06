Судно пытается найти слабое место в вооружении США

Китайские военные эксперты считают, что самый необычный корабль находится на вооружении российской армии. "Маршал Крылов" удивляет мировую общественность не только своим необычном видом, но и интригующими маневрами в Тихом океане, пишет Sohu.

Из-за своего крупного белого шара на борту судно получило прозвище "штаб звездных войн", так как напоминает космическую станцию Звезду Смерти из знаменитой фантастической киновселенной.

Разведывательное оборудование на борту корабля позволяет следить за полетом баллистических ракет, а также использовать судно как штаб по контролю за всеми видами вооруженных сил РФ. "Маршал Крылов" также отличается большими габаритами, превосходя по своим размерам даже некоторые авианосцы.

Авторы издания отмечают, что это один из самых загадочных и странных кораблей РФ. Судно не раз наблюдали в Тихом океане, последний раз – во время учений летом этого года. Именно тогда загадочный "Маршал Крылов" поразил Запад. Журналисты пишут, что, по мнению военных экспертов, за любопытными маневрами "Маршала Крылова" стоит разведывательная деятельность. Ведь в том регионе, где корабль не раз видели, – много военных баз США. Те самые последние учения, которые удивили Запад, также проходили недалеко от берегов Штатов.

Вероятно, добавляет Sohu, "Маршал Крылов" то и дело отправляется в Тихий океан, чтобы выведать тайны американского вооружения, например, истребителей F-35.

Ранее в Китае расшифровали тайный смысл российских учений в Тихом океане.