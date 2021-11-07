Су-57 назвали "убийцей" военно-воздушных сил США

Су-57 назвали "убийцей" военно-воздушных сил США
Фото: Olga Sokolova/Global Look Press/www.globallookpress.com
Российский истребитель пятого поколения составит конкуренцию любому раективному самолету в мире

В военном плане лишь немногие страны могут составить конкуренцию США. Однако Россия нередко обходит Штаты. Так произошло и с Су-57, полагают военные эксперты издания Soha. 

Истребитель стал самой мощной боевой платформой в мире, что сулит США одни лишь проблемы. Авторы материала назвали Су-57 "убийцей" ВВС США. 

Самолет, как и американские F-22 и F-25, малозаметен и обладает новейшим бортовым оборудованием. Вооружение же, которое способен нести истребитель, поражает экспертов. Су-57 обладает высокоточными ракетами класса воздух-земля. Так, самолет в состоянии выстрелить оружием, которое может поразить цель на малом и большом расстоянии, а также обладает ракетами, которые используются при плохой погоде и радиолокационных помехах. 

Soha уточняет, что в случае военного конфликта Су-57 станет настоящей головной болью для американцев и натовцев, которые с такой мощной боевой машиной еще не встречались. Однако больше всего Вашингтон беспокоит тот факт, что такой эффективный самолет был создан не в США, а в другой стране. 

Ранее эксперты рассказали, почему ведомый Су-57 вызывает беспокойство у НАТО. 

Источник: "ПолитРоссия" ✓ Надежный источник
Полина ИВАНОВА

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