Российский истребитель пятого поколения составит конкуренцию любому раективному самолету в мире

В военном плане лишь немногие страны могут составить конкуренцию США. Однако Россия нередко обходит Штаты. Так произошло и с Су-57, полагают военные эксперты издания Soha.

Истребитель стал самой мощной боевой платформой в мире, что сулит США одни лишь проблемы. Авторы материала назвали Су-57 "убийцей" ВВС США.

Самолет, как и американские F-22 и F-25, малозаметен и обладает новейшим бортовым оборудованием. Вооружение же, которое способен нести истребитель, поражает экспертов. Су-57 обладает высокоточными ракетами класса воздух-земля. Так, самолет в состоянии выстрелить оружием, которое может поразить цель на малом и большом расстоянии, а также обладает ракетами, которые используются при плохой погоде и радиолокационных помехах.

Soha уточняет, что в случае военного конфликта Су-57 станет настоящей головной болью для американцев и натовцев, которые с такой мощной боевой машиной еще не встречались. Однако больше всего Вашингтон беспокоит тот факт, что такой эффективный самолет был создан не в США, а в другой стране.

Ранее эксперты рассказали, почему ведомый Су-57 вызывает беспокойство у НАТО.