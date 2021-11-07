Кораблям США не стоит брать пример с британцев

В России отреагировали на появление кораблей США в Черном море. Так, депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет отсоветовал американцам испытывать терпение Москвы и "размахивать факелами вблизи пороховых бочек". Он напомнил о недавней провокации британского эсминца, который нарушил границы у крымского побережья и отметил, что подобные действия небезопасны.



При этом Шеремет заявил, что конфликты нашей стране ни к чему, а оружие используется только для обороны. Если же у других государств возникают претензии к России, то лучше обсудить их путем переговоров.

Напомним, провокацию британские военные устроили в июне 2021 года. Эсминец Defender нарушил нашу границу. На предупреждения пограничников экипаж не реагировал, поэтому наш корабль сделал предупредительные выстрелы. Кроме того, в качестве предупреждения Су-24М сбросил бомбы по курсу движения британцев. Примечательно, что в Соединенном Королевстве после инцидента отрицали факт присутствия эсминца в наших водах.

Позже капитан боевого корабля признал, что они находились в Черном море, а российская сторона открыла предупредительный огонь. Подробности – в нашем материале.