НАТО нужно обеспечить ракетами черноморские страны

Отобрать у России ведущую позицию в Черном море могут частые учения Североатлантического альянса и игнорирование главного положения конвенции Монтре. Об этом заявил американский военный Брайан Харрингтон в издании The Hill.

Эксперт пишет, что новейшие российские ракеты дают Москве возможность использовать в Черном море ту же стратегию, к которой прибегает Китай в Южном море – военные ограничивают доступ и не дают маневрировать иностранным коллегам в акватории.

Например, указывает офицер, Россия всякий раз отправляет на перехват самолетов НАТО свои истребители. Это мешает натовцем "работать" в регионе. Та же ситуация происходит с кораблями США и Альянса – они непременно встречают на своем пути российские суда.

Харрингтон уверен, чтобы вытеснить Россию из Черного моря американцам и их союзникам нужно объединить усилия и провозить в акваторию новейшее оружие.

Однако по конвенции Монтре у стран, у которых нет своего доступа к акватории, есть лимит по тоннажу военных судов. Офицер же предлагает союзникам США вместе нарушить эту норму. Также НАТО, по его словам, нужно укрепить мощь черноморских стран ракетами. Это уже сделала Румыния, но, пишет Харрингтон, нужно, обеспечить оружием Турцию и Болгарию.

Ранее в России посоветовали американцам не провоцировать нашу страну в Черном море.