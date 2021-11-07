Бывший украинский президент вставил свои пять копеек в спор о Минских соглашениях

Предшественник Владимира Зеленского Петр Порошенко высказался о применении Украиной турецких беспилотников. Политик заявил, что использование "Байрактаров" не нарушает Минские соглашения. По словам Порошенко, турецкие дроны "усилили мощь" украинской армии и теперь каждый, кто выйдет против Киева, будет понимать, что "наказание будет неотвратимым". С таким заявлением бывший глава Незалежной выступил в "Свободе слова Савика Шустера".



Порошенко, отрицая нарушение Минских договоренностей Украиной, обвинил в пренебрежении документом Россию, которая якобы применила против украинских военных запрещенную артиллерию крупного калибра. Также "шоколадный король" похвалился, что появившиеся на вооружении армии "Джавелины" якобы так напугали российскую сторону, что военные отказывались выезжать на танках на позиции в Донбассе.

Заявил экс-президент и о том, что против украинцев "Россия и российские наемники" используют боевые дроны.

"Украина в своем праве использовать те "Байрактар", – резюмировал Порошенко.

Ранее атаку турецкого дрона в Донбассе назвал ответом Украины действующий президент Владимир Зеленский.