Одной из важнейших проблем нашей страны является устаревшая система дальнего радиолокационного обнаружения (ДРЛО)

Именно ее и собираются решать в МО с помощью беспилотников.



Одной из важнейших проблем современных ВКС России – отставание от ряда западных государств в разработке ДРЛО систем. Опоздавший на десятилетие от своих противников Советский Союз так и не смог воплотить в жизнь настолько же удачный проект, хотя разработки таковых велись – одним из примеров можно назвать проект Ил-76. Однако его характеристики заметно уступают аналогам из других стран. На вооружении в РФ также сейчас стоят самолеты А-50, однако большая их часть не модернизирована и не отвечает современным вызовам. В настоящее время ведется разработка и испытание А-100 "Премьер", но сложность создания этого самолета не позволяет понять, насколько быстро этот проект сможет стать серийным.

Пытаясь найти иные пути для модернизации ДРЛО, конструкторы пришли к идее беспилотников. Проект зародился в АО "Кронштадт". По словам генконструктора Н. Долженкова, этот БПЛА сможет обнаруживать любые цели на любой высоте. Однако и у этой идеи есть ряд недостатков, ведущим из которых можно назвать то, что эти БПЛА нельзя назвать полноценной заменой самолетам А-50 и высокая уязвимость от атак противника как с воздуха, так и с земли.

Тем не менее этот проект уже считается перспективным и во многом соответствует для выполнения ряда других военных задач.