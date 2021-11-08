CAR: На Донбассе применяются российские беспилотники с европейскими компонентами

Неправительственная организация Conflict Armament Research представила отчет, согласно которому на юго-востоке Украины применяются российские БПЛА с компонентами из ЕС

Эксперты из организации Conflict Armament Research (CAR) в течение трех лет изучали шесть военных и один невоенный "российские" БПЛА (беспилотные летательные аппараты – прим. ред.), обнаруженных, по их словам, на Донбассе.

Согласно отчету, БПЛА якобы были собраны на территории Российской Федерации, а отдельные компоненты, например, камеры и двигатели были поставлены из других стран, в том числе, и из ФРГ. Так, в одном из БПЛА эксперты CAR обнаружили одноцилиндровый двигатель 3W-55i, произведенный немецкой фирмой "Вайнхолд", расположенной в городе Ганау (земля Гессен. – прим. ред.). Отвечая на запрос CAR, фирма "Вайнхолд" сообщила, что двигатель был направлен в октябре 2013 года в компанию World Logistics Group, находящуюся в Чехии.

"Данная фирма не отвечала на запросы CAR и согласно реестру юридических лиц Министерства юстиции в Праге была ликвидирована еще в 2018 году",

– сообщает немецкий телеканал ARD, также изучивший отчет.

Не обошлось и без "российского следа": в отчете CAR утверждается, что три управляющих директора вышеуказанной чешской фирмы были гражданами России, а у одного из них якобы были даже связи с российскими спецслужбами.

По мнению экспертов CAR, разведывательные БПЛА используются не только на Украине. Так в 2016 году в Литве был обнаружен беспилотник под номером 2207, следует уже из отчета управления государственной безопасности Вильнюса за 2019 год.

"БПЛА вторгся в воздушное пространство Литвы вблизи Латвии и Белоруссии, вылетел в Польшу и разбился на северо-востоке Литвы",

– говорится в отчете.

"Это может означать, что российские БПЛА использовались для разведывательных полетов в ЕС",

– делает вывод немецкий ARD, напоминая о том, что подобные модели беспилотников якобы применялись и на Донбассе.

Почему отчет по беспилотнику, обнаруженному еще в 2016 году, был представлен лишь по прошествии пяти лет, эксперты CAR не сообщают.





В интервью каналу ARD Дэмьен Сплитерс, вице-президент CAR, указал на то, что сотрудники CAR не смогли установить какие-либо изменения в цепочках поставок иностранных компонентов двойного назначения на территорию Российской Федерации после введения санкционных ограничений.

"Мы не думаем, что санкции каким-то образом повлияли на эти поставки", – заявил Сплиттерс. Он призвал к тому, чтобы политические круги внимательнее следили за тем, какая продукция применяется и каким образом она закупается.

Примечательно, что по информации CAR, в турецком ударном оперативно-тактическом БПЛА "Байрактар", который недавно был использован на Донбассе, также применяются компоненты из Германии, Канады и Австрии. По информации ARD, в результате давления общественности канадское правительство, а также концерн "Бомбардье" решили ограничить поставки моторов фирмы Rotax (дочернее предприятие концерна Bombardier, – прим. ред.) для "Байрактаров". В ответ на это украинские власти заявили о намерении выпускать данные моторы самостоятельно.