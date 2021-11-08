В грузинский порт вошли два корабля ВМС США - видео

В грузинский порт вошли два корабля ВМС США - видео
Фото: US Navy/Navy Office of Information/www.globallookpress.com
Американцев встретили лезгинкой

Корабли Военно-морского флота США Mount Whitney и Porter прибыли в Батуми. Об этом сообщается на официальной странице дипмиссии в "Фейсбуке". 

"Добро пожаловать, Mount Whitney и Porter! Mount Whitney вернулся в Грузию спустя пять лет. Флагман Шестого флота был тут пять раз", 

– говорится в публикации. 

Входили корабли в порт под звуки американского гимна, а гостей грузины встретили лезгинкой и торжественной программой. В Батуми американцы пробудут до среды, 10 ноября. 

Несколькими днями ранее американский эсминец Porter вторгся в акваторию Черного моря. Цель проста – операции НАТО и штабов Шестого флота ВМС США в Черном и Средиземном морях. Эти штабы будут располагаться на Mount Whitney, который сегодня, 8 ноября, вошел в Батуми. Спустя несколько дней еще одно американское судно взяло курс на Черное море. 

В ответ на это Россия посоветовала американцам не испытывать ее терпение. Михаил Шеремет напомнил об инциденте с британским эсминцем, который нагло нарушил границы рядом с Крымом. Депутат Госдумы от Крыма намекнул США, что такие провокации могут плохо кончиться, добавив, что РФ не хочет конфликта, но способна применить оружие для обороны границ. 

Источник: Facebook ✓ Надежный источник
Юлия МИХАЙЛОВА

Ответить:

чем больше денег тем толще и трусливее солдат
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по пустыне скачат яшки, яшки яшки -педарашки от сандалей и от рашки. утром вечером в обед, скачут сКАЧУТ 20 ЛЕТ.
НАТО имеет военный бюджет $1.2 трлн, США - $750 млрд.,Бюджет талибов 20 долларов и то фальшивых ,и они гоняют нато по пустыне, а янки сбежали сверкая пятками . уах уах уах
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