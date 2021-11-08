Сенатор Хоули считает причиной ослабления армии США расовую теорию

Член американского комитета по вооруженным силам заявил, что американские военные уделяют больше внимания изучению материалов о критической расовой теории (CRT), чем военной подготовке

Об этом сенатор заявил в интервью The Daily Telegraph.

Недавно завершились совместные американо-британские военные учения "Зеленый кинжал – 2021", результаты которых стали полным провалом для армии Соединенных Штатов – они проиграли своим британским коллегам. Сенатор Дж. Хоули считает, что основная проблема неудач военных в том, что руководство предпочитает уделять внимание при подготовке военных занятиям по изучению CRT. Согласно этой теории культура белого населения угнетает чернокожих самим фактом своего существования.

Несмотря на всю критику, сенатор утверждает, что армия Соединенных Штатов по-прежнему лучшая в мире. Однако также Хоули уверен, что смещение акцентов ведет к деградации и ослаблению военной мощи страны и обвинил в проведении этого "эксперимента" над армией президента США Дж. Байдена, демократическую партию и американских генералов. 

Источник: Telegraph ✓ Надежный источник
Алина РУСИНА

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