Курс рубля
- Аналитик предупредил о риске обвала рубля
- Рубль активно растет к доллару и евро
- Россиян предупредили о девальвации рубля из-за слов Набиуллиной
Об этом сенатор заявил в интервью The Daily Telegraph.
Недавно завершились совместные американо-британские военные учения "Зеленый кинжал – 2021", результаты которых стали полным провалом для армии Соединенных Штатов – они проиграли своим британским коллегам. Сенатор Дж. Хоули считает, что основная проблема неудач военных в том, что руководство предпочитает уделять внимание при подготовке военных занятиям по изучению CRT. Согласно этой теории культура белого населения угнетает чернокожих самим фактом своего существования.
Несмотря на всю критику, сенатор утверждает, что армия Соединенных Штатов по-прежнему лучшая в мире. Однако также Хоули уверен, что смещение акцентов ведет к деградации и ослаблению военной мощи страны и обвинил в проведении этого "эксперимента" над армией президента США Дж. Байдена, демократическую партию и американских генералов.
Международная политика может стать темой ближайшей встречи Путина и Байдена
Мигранты твердо намерены пробиваться на территорию ЕС