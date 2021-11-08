Самусь: у России "нет физически" беспилотников уровня "Байрактаров"

Украинский эксперт по военным делам также уверен, что подобные аппараты не скоро появятся у наших военных

Михаил Самусь заявил, что у России нет БПЛА, способных конкурировать с турецкими аналогами и "неизвестно, когда они могут появиться". Он также отметил, что применение "Байрактаров" на Донбассе показало их высокую эффективность, но произвело не столько военный, сколько информационный эффект.



Самусь утверждает, что Россия не сможет ответить на эти сообщения, так как до сих пор не имеет на вооружении прошедшего боевые испытания ударного беспилотника, только макеты.

"Чтобы беспилотники уровня "Байрактара" у России появились, у них есть только шанс скопировать или просто украсть технологию", – уверенно заявил украинский эксперт.

"Военное обозрение" сравнило эти высказывания Самуся с подобными давними утверждениями со стороны Украины о Крымском мосте.