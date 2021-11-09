Агентство уверено, что РФ перебрасывает войска к украинским границам

Российская Федерация перебросила как минимумум один танковый батальон вблизи границ с Украиной, что лишь усилило обеспокоенность Запада сообщениями о наращивании вооруженных сил РФ у своих рубежей. Об этом пишет Bloomberg, ссылаясь на источники.

Журналисты утверждают, что батальон с Т-80У заметили на железнодорожном вокзале в Воронежской области. Вероятнее всего, говорится в публикации, танки перебрасывают к полигону Погоново – тому самому, в котором рассредоточение ВС РФ весной крайне обеспокоило Запад, потребовавший "отступить".

Агентство также связывает переброску танкового батальона с эскалацией донбасского конфликта, в ходе которого украинская сторона не так давно применила турецкие беспилотники. 26 октября два человека получили ранения.

"В пятницу официальный представитель Пентагона Джон Кирби заявил, что США "внимательно" следят за необычным наращиванием военной активности России возле Украины. Любые эскалационные или агрессивные действия России могут вызвать серьезную озабоченность у Соединенных Штатов", – пишет Bloomberg.



Российская Федерация неоднократно напоминала, что передвижения войск по собственной территории являются внутренним делом. Украинское правительство также утверждает, что численность войск РФ с весны сохраняется в относительно в прежних показателях, и делать определенные выводы еще рано.

Ранее пресс-секретарь Зеленского Сергей Никифоров заявил, комментируя публикацию Politico о "российских войсках у границ с Украиной", размещенных в Смоленской области, что официальный Киев не имеет в распоряжении подобной информации.