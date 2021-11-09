Bloomberg: Минобороны направило в Воронежскую область батальон с Т-80У

Bloomberg: Минобороны направило в Воронежскую область батальон с Т-80У
Фото: MOD Russia/via Globallookpress.com/www.globallookpress.com
Агентство уверено, что РФ перебрасывает войска к украинским границам

Российская Федерация перебросила как минимумум один танковый батальон вблизи границ с Украиной, что лишь усилило обеспокоенность Запада сообщениями о наращивании вооруженных сил РФ у своих рубежей. Об этом пишет Bloomberg, ссылаясь на  источники.

Журналисты утверждают, что батальон с Т-80У заметили на железнодорожном вокзале в Воронежской области. Вероятнее всего, говорится в публикации, танки перебрасывают к полигону Погоново – тому самому, в котором рассредоточение ВС РФ весной крайне обеспокоило Запад, потребовавший "отступить".

Агентство также связывает переброску танкового батальона с эскалацией донбасского конфликта, в ходе которого украинская сторона не так давно применила турецкие беспилотники. 26 октября два человека получили ранения. 

"В пятницу официальный представитель Пентагона Джон Кирби заявил, что США "внимательно" следят за необычным наращиванием военной активности России возле Украины. Любые эскалационные или агрессивные действия России могут вызвать серьезную озабоченность у Соединенных Штатов", – пишет Bloomberg.

Российская Федерация неоднократно напоминала, что передвижения войск по собственной территории являются внутренним делом. Украинское правительство также утверждает, что численность войск РФ с весны сохраняется в относительно в прежних показателях, и делать определенные выводы еще рано.

Ранее пресс-секретарь Зеленского Сергей Никифоров заявил, комментируя публикацию Politico о "российских войсках у границ с Украиной", размещенных в Смоленской области, что официальный Киев не имеет в распоряжении подобной информации.

Источник: Bloomberg
Егор МАЛКОВ

Ответить:

Вовка Шилов 0505707696 и 0504230483 - убивец свидомой укроМЕРЗОСТИ и хохлоСКОТА
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Kl
А че там с подозрительными передвижениями амерских войск возле мексиканской границе, или в штате Аризона? Почему никто не визжит?
Ну а с незалежалой всё понятно, на постоянные истерики этих ущербных можно вообще не обращать внимание.
В первом батальоне 36-й бригады морской пехоты Вооруженных сил Украины произошел настоящий международный секс-скандал.

Стало известно о том, что четверо военнослужащих НАТО попытались изнасиловать двух новобранцев этого элитного подразделения украинских войск.

Инцидент произошел еще в августе, но широкую огласку получил только сейчас.

Неприятная история всплыла наружу в результате того, что стала темой для обсуждения на форуме «Армия, построенная на доверии»
Kl
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А че там с подозрительными передвижениями амерских войск возле мексиканской границе, или в штате Аризона? Почему никто не визжит?
Ну а с незалежалой всё понятно, на постоянные истерики этих ущербных можно вообще не обращать внимание.
Гость326420
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А то что свиньи стягивают своих вооружённых обезьян к Донбассу - их не напрягает? Боятся, что животные получат по рогам?
Гость327679
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Бойтесь,хохлы-бандерлоги!
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