США готовят очередную проверку Черноморскому флоту

США готовят очередную проверку Черноморскому флоту
Фото: MOD Russia/via Globallookpress.com/www.globallookpress.com
Американские флагманы возьмут курс на Крым, считают аналитики

По информации американского посольства в Грузии, на 10 ноября из Батуми назначен выход кораблей USS Mount Whitney и USS Porter, куда они недавно вошли под гимн Соединенных Штатов. Военные аналитики уверены, что суда отправятся провоцировать Черноморский флот, пользуясь "правом свободного прохода".

У крымских берегов наблюдаются тем временем полеты разведчика RC-135V/W Block 8 Rivet Joint. Как полагают эксперты, описанные разведывательные признаки говорят о том, что Североатлантический альянс готовит для Российской Федерации что-то грандизозное – вероятнее всего, это "что-то" случится уже 11 ноября, так как выход из Батуми назначен на 10-е число.

Весьма маловероятно, что после кратковременной стоянки в грузинском порту корабли мирно отчалят назад, к Босфору. Нужно готовиться к тому, что гости возьмут курс на Крым, пользуясь активной воздушной разведкой НАТО у полуострова.

Не исключено, что альянс вновь подоспееет с отработанными юридическими обоснованиями "мирного прохода", не признавая дванадцатимильную зону вокруг Крыма в качестве российской акватории. Хотя в таком случае разрешения не будут спрашивать не только у Москвы, но и у Киева. Последний, однако, уже заранее на все согласен, если просьба поступает от дорогих сердцу друзей.

В таком случае можно ожидать повторения недавней истории с британским "Дефендером", который не стал проверять, насколько далеко простирается правило мирного прохода, и поспешил уйти после предупредительного огня, открытого российским сторожевым кораблем.

Другое же дело заключается в составе Черноморского флота – он успел за последние годы пополниться тральщиками и подлодками, сторожевыми судами и малыми ракетными кораблями. Непонятно, чем бодаться с громадными американскими флагманами. Фактически, противопоставить нечто, что может сравниться с габаритами USS Mount Whitney и USS Porter в регионе, нечего. А команда "Залп" для "Бастиона" и "Бала" неминуемо приведет к войне.

"Остается только применение оружия. Вначале – предупредительное. А потом? Но ведь на такое Кремлю нужно еще решиться. Решится ли? И не это ли заставило Владимира Путина срочно созваниваться с директором ЦРУ Уильямом Бернсом?" – задается вопросами обозреватель.

Ранее Кравчук назвал причину, по которой Украина лишилась Крыма.

Источник: Свободная Пресса ✓ Надежный источник
Егор МАЛКОВ

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