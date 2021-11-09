В России появится новая зенитная ракетная система С-550

В Минобороны пока держат в тайне детали о новом вооружении

В России идет работа над созданием новой зенитной ракетной системы. Она получит название С-550. Об этом стало известно из сообщения Минобороны.

Как пишет РИА "Новости", на последнем совещании президент РФ Владимир Путин отметил, что важно создавать системы ПВО-ПРО, которые бы опережали время, а также поставлять ЗРК в армию.

При этом ничего о С-550 пока не известно. 

Источник: РИА "Новости" ✓ Надежный источник
Полина ИВАНОВА

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