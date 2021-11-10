Британцы вложили огромные деньги в средства РЭБ

Москва и Пекин получили "страшное предупреждение" от Лондона. Это произошло в тот момент, когда опубликовала свои планы, которые касаются разработки средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

Усовершенствование королевского флота обойдется британцам в 100 миллионов стерлингов.

Авторы статьи, опубликованной Daily Express, отмечают, что теперь британский флот будет способен обнаруживать и идентифицировать противника. На такой шаг Лондон пошел, поскольку рост напряженности в отношениях между Западом и Китаем становится все более очевидным. Еще одна потенциальная угроза – Россия. Поэтому усовершенствование флота будет на руку не только самой Британии, но и всем странам НАТО.

Тем более, что Пекин и Москва тоже не сидят сложа руки, активно модернизируя свои ВС. Так, Китай не так давно испытал гиперзвуковую ракетную систему, которая способна нести ЯО. Россия же провела тест "Циркона".

"Эти усовершенствования позволят модернизировать Королевский военно-морской флот с помощью передовых возможностей радиолокационного обнаружения, сохраняя оперативное преимущество Великобритании на море",

– резюмировали аналитики.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что британцы сформировали секретный отдел для "экономической войны" против России. Он действует уже несколько лет.