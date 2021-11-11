Американским ВМС никто не давал полномочий на проведение подобных "испытаний", указал экс-командующий

Посол Российской Федераци в США Анатолий Антонов с заместителем главы МИД Сергеем Рябковым указали, что НАТО устроил РФ проверку на прочность в черноморских водах. Однако, заявил адмирал Владимир Комоедов, "проверка" ни к чему хорошему Запад не приведет.

Как указал экс-командующий Черноморским флотом, никто не просил Запад принимать участие в подобных "испытаниях". Россия не станет даже готовиться ни к какой проверке – никто не уполномочил Штаты на подобные действия. Комоедов заявил, что прочность российской обороноспособности подобна граниту, и страна не испытывает необходимости в иностранных "услугах". Провокация в Черном море нарушает нормы международного права.

Прежде всего, указал эксперт, необходимо предпринимать меры дипломатического характера для пресечения таких действий и появления незваных гостей. Было бы весьма кстати, если бы американцы прекратили истерить демонстративной воинственностью и просто оставили бы весь мир в покое. Однако, заявил Комоедов, это несбыточные мечты.

"В воздухе пахнет атомом", – заявил адмирал.

Экс-командующий указал, что все зашедшие в Черное море американские корабли являются носителями ядерного оружия – как и самолеты Североатлантического альянса. В распоряжении Шестого флота свыше 90 самолетов, две трети из них – ударные. Это носители ракет с атомными зарядами.

"Мощнейшее оружие", – указал спикер.



Как отмечает источник, в черноморские воды зашли флагман "Маунт Уитни", ракетный эсминец "Портер" и танкер "Джон Лентхолл".

Ранее политолог Евгений Сатановский заявил, что Россия может обеспечить американскому флоту в Черном море "Перл-Харбор".