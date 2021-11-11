Само вооружение еще только проходит испытания, в Пентагоне надеются на его поставки в армию в 2023 финансовом году

Впервые со времен холодной войны США планируют разместить в Германии гиперзвуковые ракеты "Темный орел" (Dark Eagle), способные за 21 минуту долететь до Москвы. Об этом пишет британское издание The Sun.

Ракеты будут размещены в 56-м артиллерийском командовании, которое базируется в западном округе Майнц-Кастель. Как отмечает издание, они смогут развить скорость до 4 тыс. миль в час и достигнут пределов российской столицы за 21 минуту и 30 секунд.

"Решение о реактивации ядерного формирования в ФРГ принято на фоне растущей обеспокоенности Пентагона тем, что Россия опережает НАТО и США в создании ракет дальнего действия", – говорится в статье.

Вышеуказанное артиллерийское командование было сформировано в 1942 году и воевало в Европе во время Второй мировой войны, но было деактивировано в 1991-ом с распадом Советского Союза.

Ранее считалось, что Штаты отстают в создании гиперзвукового оружия, однако в октябре появилась информация, что американцы завершили процесс комплектации оборудования для "Темного орла". Об этом сообщало интернет-издание The War Zone. Причем сами ракеты еще не были поставлены – речь шла о базе в штате Вашингтон. Согласно публикации The War Zone, Пентагон не распространялся о месте будущей дислокации систем Dark Eagle.

"Теперь солдаты могут начать обучение", – цитирует The Sun заявление генерал-лейтенанта Л. Нила Тергуда.

В оборонном ведомстве США надеются начать испытательные пуски управляемой ракеты в 2022 финансовом году, который наступил 1 октября 2021-го. Военные ожидают, что первые первые комплексы поступят в армию в 2023 финансовом году.

