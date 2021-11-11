В ведомстве продолжают следить за действиями альянса

Министерство обороны РФ заявило о том, военная активность НАТО на границах России значательно выросла.

Так, за минувшие сутки над Черным морем были зафиксированы полеты четырех разведывательных самолетов альянса, пишет "Пятый канал". Два воздушных судна P-8А Poseidon, а также разведчики U-2S и RC-135 летали над северо-западной и центральной частями акватории.

Британский RC-135 пытался подобраться к российской границе со стороны Крыма, но его остановил истребитель Су-30 ВКС РФ.

Американские корабли Mount Whitney и Porter находятся под чутким контролем крейсера "Москва" и фрегата "Адмирал Эссен". В ведомстве также подчеркнули, что такие действия США и их союзников по НАТО создают угрозу региональной безопасности.

Ранее российский адмирал заявил, что США не имеют права "проверять" Россию на прочность в Черном море.