Во всех подразделениях наблюдается нехватка от 40% до 70% личного состава

Одна из "сильнейших армий в Европе", как называл Вооруженные силы Украины пару лет назад тогдашний президент страны Петр Порошенко, несет не боевые потери – из ВСУ массово бегут военнослужащие. Как пишет издание "Страна" со ссылкой на опрошенных бойцов, в настоящий момент во всех подразделениях не хватает от 40% до 70% личного состава.

"Те, у кого заканчиваются контракты, наотрез отказываются заключать новые и служить дальше. Причин несколько. И это даже не финансовые проблемы. Офицеры по-скотски относятся к солдатам. Рядовой состав для командиров тягловое быдло в буквальном смысле. Общение с солдатами происходит только при помощи мата", – сообщил об обстановке в армии один из собеседников издания.

Отмечается, что сегодня самая популярная в ВСУ деятельность – покраска военной техники, заборов и бордюров, подметание плаца и уборка территорий. При этом боевая подготовка существует только по документам, указал один из сержантов.

В разговоре с изданием все офицеры заметили, что у контрактников мотивация на службе "ниже плинтуса", а о патриотизме и желании воевать за неньку вообще речи не идет.

Но хуже всего дела обстоят со срочниками – их используют как вспомогательные силы на самых черных работах, утверждают источники. Никакой боевой подготовкой с призывниками в реальности не занимаются, зато начальники шлют в Минобороны красивые отчеты о службе бойцов.

Летом нынешнего года экс-замсекретаря Совбеза, бывший заместитель командующего Силами спецопераций генерал Сергей Кривонос заявил, что украинская армия возвращается в 90-е годы, когда военным не выплачивали зарплаты и отпускные. Он назвал состояние ВСУ спустя семь лет после "революции гидности" "страшным дежавю".

Еще ранее в 2019-ом увиденное в Вооруженных силах Незалежной повергло в шок подполковника Пентагона Роберта Трейси, который в качестве инструктора был призван Вашингтоном совершенствовать боевые навыки украинских военнослужащих. Он назвал солдат "ленивыми бездельниками", уличил их в воровстве, жадности и пьянстве.

