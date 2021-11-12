В Крыму предостерегли НАТО от последствий "заигрывания" в Черном море

В Крыму предостерегли НАТО от последствий "заигрывания" в Черном море
Фото: Leonid Faerberg/Transport Photo Images/www.globallookpress.com
Западу напомнили о войнах прошлого столетия

Члены Североатлантического альянса пытаются повысить градус напряженности в Черном море, устраивая провкационные действия против российского флота. По словам вице-спикера парламента Крыма Владимира Бобкова, НАТО откровенно "заигрывается", приближаясь к берегам полуострова.

Ранее Министерство обороны сообщило об усилении военной активности Соединенных Штатов с соююзниками в черноморском регионе – разведчик RC-135 ВВС Британии пытался приблизиться к российским границам, для контроля ситуации Минобороны РФ направило Су-30.

Как указал Бобков, "практика приближения" к россйиским границам никуда не делась. Проблема заключается в том, что Запад, заигравшись, забывает о возможных последствиях – подобные маневры могут перерасти в масштабный военный конфликт.

Приближение к границам Российской Федерации бесперспективны – вполне логично, что НАТО проверяет готовность страны защищать свой суверенитет, проводя разведывательные действия. 

"Но граница находится на замке", – высказался крымский парламентарий.

Спикер напомнил, что усиление военной активности Альянса у Крыма вызвано и стратегической важностью региона. Здесь НАТО намекает, что не признает полуостров субъектом Российской Федерации, заявляя, что приближается не к территории РФ, а к границам другого государства, которое не теряет надежд на членство в его составе.

Эта история, добавил Бобков, пока что не знает конца: Западом управляют политические элиты, которые не принадлежат к поколению участников войн прошлого столетия. А потому не могут отдавать себе отчет в последствиях и возможных трагедиях.

Источник: РИА Новости ✓ Надежный источник
Егор МАЛКОВ

Ответить:

Додик Шехельман из Петах Тиквы
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как бомбит у скрепных то, а ? и это всего два эсминца зашли а они уже газы пускают. не сцыте - не тронем мы вас. :)
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