Десятки белых парашютов заметили по обе стороны белорусско-польской границы

На полигоне "Гожский" в Гродненской области Белоруссии в пятницу, 12 ноября, высадился российский десант. Об этом сообщили в Минобороны РБ и подтвердили в военном ведомстве РФ.

Как пояснили в Минске, сводная батальонная группа ВС РФ прибыла в Белоруссию для совместных учений. Тренировка вызвана насущной необходимостью – в России и Белоруссии отмечают скопление войск у рубежей республики со стороны страны НАТО – Польши.

"В связи с наращиванием военной деятельности вблизи государственной границы Республики Беларусь проводится проверка одного из компонентов сил реагирования Союзного государства",

– пояснили в пресс-службе Минобороны РБ.

Отмечается, что российские десантники на парашютах спустились на незнакомую площадку. Теперь они вместе с белорусскими коллегами должны отработать задачи по поиску и уничтожению целей, в том числе диверсионных групп условного противника.

В Минобороны РФ подтвердили, что под Гродно проводится внезапная проверка боеготовности. После выполнения учебно-боевых задач российские военнослужащие вернуться на базу постоянной дислокации на территории РФ, передает РИА "Новости".

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко обсудил с руководством республики возможные провокации на границе с Польшей, поскольку со стороны Европы уже выставили многотысячную армию с оружием и техникой, а со стороны Украины оружие подкидывают курдским мигрантам.