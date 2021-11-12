Минобороны Нидерландов утверждают, что наши "Белые лебеди" не уведомили НАТО о вхождении в зону ответственности Голландии

Истребители F-16 ВВС Бельгии перехватили два самолета ВКС России над Северным морем. Об этом сообщает Минобороны Нидерландов на своем сайте в пятницу, 12 ноября.

"Пара бельгийских F-16 вылетела сегодня на перехват двух российских военных самолетов. Эти стратегические бомбардировщики Ту-160 "Блэкджек" влетели в голландскую зону ответственности, не уведомив о себе", – следует из релиза ведомства.

Центр командования воздушным боем станции управления воздушными операциями Ньив-Миллиген подняло на перехват россиян два бельгийских истребителя. Они следовали за "Белыми лебедями", пока эскорт не взяли на себя ВВС Соединенного Королевства.

Отмечается, что российские военные самолеты "с большей вероятностью войдут в воздушное пространство НАТО, не идентифицируя себя".

