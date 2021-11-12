Один пытался спасти другого

Двое российских десантников погибли в Белоруссии на учениях. Об этом сообщает Министерство обороны России.

Гибель военнослужащих произошла в результате несчастного случая во время высадки на полигоне в Гродно. Из-за внезапного порыва ветра у земли два десантника столкнулись друг с другом, и у них погасли купола – они начали падение.

Один из них пытался предотвратить трагедию с помощью запасного запасного парашюта, но для удачного приземления не хватило высоты. Оба получили травмы, врачи их спасти не смогли.

В Министерстве обороны отметили, что военные были контрактниками и имели высокую квалификацию инструкторов.

После отработки высадки десанта в Белоруссии военные вернулись в Россию.