Два российских военных погибли на учениях в Белоруссии

Два российских военных погибли на учениях в Белоруссии
Кадр: youtube.com
Один пытался спасти другого

Двое российских десантников погибли в Белоруссии на учениях. Об этом сообщает Министерство обороны России.

Гибель военнослужащих произошла в результате несчастного случая во время высадки на полигоне в Гродно. Из-за внезапного порыва ветра у земли два десантника столкнулись друг с другом, и у них погасли купола – они начали падение. 

Один из них пытался предотвратить трагедию с помощью запасного запасного парашюта, но для удачного приземления не хватило высоты. Оба получили травмы, врачи их спасти не смогли. 

В Министерстве обороны отметили, что военные были контрактниками и имели высокую квалификацию инструкторов. 

После отработки высадки десанта в Белоруссии военные вернулись в Россию.

Источник: РИА "Новости" ✓ Надежный источник
Роман ИГНАТОВ

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Гость330995
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Искренние соболезнования родным и близким. И бешенство от того, что так называемые "учения" делались на потребу двум старым маразматикам, губящим два замечательных народа..
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