Американцы сами открыли дорогу истребителю РФ на Ближнем Востоке

Администрация президента США Джо Байдена откладывает поставку ОАЭ 50 истребителей F-35, которые стране обещал экс-глава Белого дома Дональд Трамп. Такая ситуация напрягает Дубай, который может закупить вместо американских самолетов Су-57. Об этом пишут военные обозреватели польского издания Defence24.

Российский самолет Checkmate ("Шах и мат") может нанести серьезный удар по США. Байден не хочет продавать F-35 арабам, так это нарушит баланс сил с Израилем, у которого пока техническое превосходство.

Авторы издания пишут, что Дубай не мало приложил усилий для достижения равновесия в регионе. И бывшая администрация собиралась наградить ОАЭ за труды.

Вашингтон требует от Дубая сократить техническое сотрудничество с Пекином, а также наладить вопросы соблюдения прав человека. Новый проект договора подготовили еще весной 2021 года, но пока стороны не пришли к единому заключению по нему.

На этом фоне Россия отправляет Су-75 на Dubai Airshow 2021. Как пишет издание, Москва надеется, что Дубай присмотрится к истребителю на фоне проблем с Вашингтоном. И такой сценарий вполне вероятен. ОАЭ в таком случае профинансируют производство самолета, который пока существует лишь в виде макета.