Ракеты РФ летают дальше белорусских

Президент Белоруссии Александр Лукашенко дал большое интервью "Национальной обороне". В разговоре с журналистом Батька признался, что очень хочет получить российские "Искандеры".

По словам лидера РБ, эти ракетные комплексы нужны на южных и западном направлении. У "Искандеров" дальность равна 500 км, тогда как белорусский аналог "Полонез" может достигнуть цели на расстоянии в 300 км.

"Пусть стоят", – сказал Лукашенко.

Также в этом интервью Батька высказался об отношениях с российским коллегой Владимиром Путиным.