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Президент Белоруссии Александр Лукашенко дал большое интервью "Национальной обороне". В разговоре с журналистом Батька признался, что очень хочет получить российские "Искандеры".
По словам лидера РБ, эти ракетные комплексы нужны на южных и западном направлении. У "Искандеров" дальность равна 500 км, тогда как белорусский аналог "Полонез" может достигнуть цели на расстоянии в 300 км.
"Пусть стоят", – сказал Лукашенко.
Также в этом интервью Батька высказался об отношениях с российским коллегой Владимиром Путиным.
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