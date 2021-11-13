Минск хочет разместить у себя российские "Искандеры"

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Ракеты РФ летают дальше белорусских

Президент Белоруссии Александр Лукашенко дал большое интервью "Национальной обороне". В разговоре с журналистом Батька признался, что очень хочет получить российские "Искандеры". 

По словам лидера РБ, эти ракетные комплексы нужны на южных и западном направлении. У "Искандеров" дальность равна 500 км, тогда как белорусский аналог "Полонез" может достигнуть цели на расстоянии в 300 км.

"Пусть стоят", – сказал Лукашенко. 

Также в этом интервью Батька высказался об отношениях с российским коллегой Владимиром Путиным. 

Источник: Национальная оборона ✓ Надежный источник
Полина ИВАНОВА

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