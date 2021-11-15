Чемезов сравнил два истребителя

Военный самолет Checkmate (Су-75), который производится в России, по тактико-техническим характеристикам можно сопоставить с американским истребителем F-35. Однако отечественная машина значительно дешевле западного аналога. Об этом рассказал руководитель компании "Ростех" Сергей Чемезов.

В ходе общения с прессой на авиасалоне Dubai Airshow 2021 он подчеркнул, что конкуренцию российскому истребителю могут составить JF-17, J-10 и F-16, однако сопоставимыми с Checkmate возможностями может похвастаться только F-35. В то же время отечественный самолет превосходит заокеанскую машину экономической эффективностью.

Чемезов отметил, что и сам истребитель, и его летный час стоят дешевле. Тем не менее, российская машина, по словам главы "Ростеха", способна брать на борт рекордный объем арсенала. Гендиректор оборонной корпорации не сомневается, что у Checkmate "хорошие экспортные перспективы".

Кроме того, Чемезов называл примерную стоимость российского истребителя. По его оценке, базовая цена самолета может варьироваться от 30 до 35 миллионов долларов.

Напомним, ранее польские военные обозреватели заявили, что новый российский самолет Су-75 поставит "шах и мат" США. По их версии, ОАЭ может начать закупки истребителей у нашей страны, если американский лидер Джо Байден откажется продавать арабам F-35.