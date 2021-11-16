Джакарта до сих пор не может принять приобретенные несколько лет назад истребители

Соединенные Штаты угрожают Индонезии политическими и экономическими санкциями, если Джакарта примет приобретенные у Российской Федерации истребители Су-35. Об этом рассказал возглавляющий международное сотрудничество и региональную политику "Ростеха" Виктор Кладов.

Как указал представитель госкорпорации, несколько лет назад власти Индонезии приобрели у российских коллег партию самолетов Су-35, однако до сих пор не могут ими воспользоваться из-за угроз со стороны Соединенных Штатов. Кладов обсуждал вопрос с командующим индонезийскими ВВС.

По словам спикера, посол США открыто угрожал правительству Индонезии различного рода санкционными мерами из-за сотрудничества с Россией в военной сфере. Более того, Вашингтон обещает нанести фатальный удар по экономике страны, если та осмелится принять купленную партию Су-35.

"Идут угрозы вплоть до обрушения национальной валюты", – заявил спикер.



Как отмечает источник, сумма контракта, заключенного правительством Индонезии с госкорпорацией "Ростех", составила практически 1,2 миллиарда долларов. Соглашение было подписано в 2018 году, однако поставка так и не состоялась. Половину средств Джакарта намеревалась оплатить путем встречных поставок гражданского назначения, включая каучук и пальмовое масло.

Ранее министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что отказ Соединенных Штатов от выполнения условий соглашения по поставкам истребителей F-35 приведет к тому, что Анкара обратится к Москве для сделки по российским самолетам Су-35 или Су-57. У турецкой стороны, заявил глава МИД, имеется достойная альтернатива.