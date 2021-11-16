В НАТО обвинили Россию в "безрассудстве" из-за испытания противоспутникового оружия

В НАТО обвинили Россию в "безрассудстве" из-за испытания противоспутникового оружия
Фото: Danny Gys / ZUMAPRESS.com / www.globallookpress.com
Военные ВКС РФ поразили перспективной системой старый советский аппарат

Генсек НАТО Йенс Столтенберг раскритиковал Россию за проведенные ею испытания противоспутникового оружия. Об этом норвежец заявил журналистам в Брюсселе во вторник, 16 ноября, куда он прибыл на заседание Совета ЕС по обороне.

"Уничтожать во время испытаний ракеты спутник – это безответственно", – цитирует Swissinfo со ссылкой на информацию "Интерфакса".

По словам Столтенберга, образовавшиеся в результате уничтожения искусственного аппарата обломки несут угрозу как для МКС, так и для китайской космической станции.

Напомним, сегодня Минобороны РФ подтвердили поражение советского спутника "Целина-Д", который пребывал на околоземной орбите с 1982 года. Испытания были проведены накануне, 15 ноября.

В ведомстве особо отметили, что американской стороне "доподлинно известно, что образовавшиеся фрагменты" не представляли и не будут нести угрозу для орбитальных станций и других космических аппаратов, о чем так громко беспокоятся в Пентагоне.

За обломками установлен контроль и он будет вестись до тех пор, пока они не разрушатся.

"Ранее подобные испытания в космическом пространстве уже проводились США, КНР и Индией", – указали в министерстве.

Об успешном испытании нового перспективного оружия также сообщил глава Миноброны РФ Сергей Шойгу. Он подчеркнул, что оно "ювелирно" поразило старый советский спутник и никакой угрозы для космической деятельности его обломки не представляют, передает "Интерфакс".

Источник: Swissinfo • Требует проверки
Евгений ДНЕПРОВСКИЙ
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