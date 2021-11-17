Критикующие Турцию за закупку С-400 страны сами импортируют из РФ боеприпасы и летательные аппараты

Россия значительно увеличила экспорт засекреченной продукции в страны НАТО. Об этом свидетельствуют данные Федеральной таможенной службы за январь-сентябрь 2021 года.

К товарам, которые таможня представляет в статистике под кодом SSSS, традиционно относятся вооружения и военная техника, ядерные материалы, самолеты и вертолеты, в том числе гражданские, детали к ним и т.п. На первом месте по закупке этой продукции в РФ стабильно держится Алжир. В топ-10 традиционно входят также Китай и Индия – в основном, за счет авиационной техники и оружия.

Но обращает на себя внимание статистика по странам НАТО: шесть из них за первые девять месяцев текущего года существенно нарастили закупки у РФ товаров засекреченных категорий.

"SSSS-экспорт в США вырос с $706 млн примерно до $841 млн, в Чехию – с $102 млн до $706 млн",

– приводит РБК данные таможенной службы. Кроме этого, поставки скрытых категорий товаров выросли в Германию, Нидерланды, Великобританию, Эстонию. Еще одним импортером российских вооружений, что тоже скрывается под кодом SSSS, как известно, является входящая в блок НАТО Турция. В частности, Россия поставляет ей ЗРК С-400, за что Анкару яростно критикует Вашингтон.

Поскольку продукция зашифрована, невозможно точно определить, что именно покупает каждая конкретная страна. Эксперты предполагают, что рост экспорта в Чехию может быть связан с авиазапчастями, в США – с ядерным топливом, а также патронов для стрелкового оружия.

Ранее сообщалось, что Белоруссия в 2021 г. заметно увеличила поставки в Россию своих товаров секретной категории. Скорее всего это связано с тем, что из-за западных санкций Минск лишился прежних каналов сбыта.