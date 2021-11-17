Поставка С-400 в Турцию стала победой России над США – NBC

Поставка С-400 в Турцию стала победой России над США – NBC
Фото: MOD Russia / via Globallookpress.com / www.globallookpress.com
Москва и Вашингтон соперничают на рынке вооружений

Россия трактует контракт на поставку ЗРК С-400 в Турцию как свою победу над США. Об этом сообщил американский телеканал NBC News со ссылкой на генерального директора Ростеха Сергея Чемезова.

Российского чиновника, которого в эфире NBC представили "другом Путина", попросили прокомментировать ситуацию, когда одна страна НАТО – Турция – закупает вооружения у главного противника альянса – России – вопреки мнению других стран НАТО, в первую очередь США.

Глава Ростеха попытался объяснить, что не нужно искать в этом особой подоплеки, дескать, это коммерческие поставки: "Бизнес". Но затем журналист добился от российского чиновника признания:

"Считаем, что мы победили",

– отметил Чемезов, оценивая решение Турции закупить российские С-400 вопреки запретам США.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган анонсировал закупку второй партии С-400. Более того, в Анкаре дали понять, что присматриваются и к российским истребителям. Однако, как сообщил гендиректор "Рособоронэкспорта" Александр Михеев в ходе выставки Dubai Airshow, контракт еще не подписан.

Авиасалон Dubai Airshow 2021 открылся 15 ноября. Россия представила значительную экспозицию, в том числе новинки – истребитель пятого поколения Checkmate и Су-75. В чем преимущество последних российских разработок перед американскими аналогами, рассказал Сергей Чемезов.

Источник: NBC
Николай ВИКТОРОВ
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