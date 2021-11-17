Россия потратит несколько часов на нейтрализацию ВСУ в случае военной агрессии - эксперт

Россия потратит несколько часов на нейтрализацию ВСУ в случае военной агрессии - эксперт
Пусковая установка "Бал". Фото: MOD Russia/www.globallookpress.com
Под раздачу попадет не только флот противника, но и вся военная инфраструктура на берегу

Черноморский флот России вместе с войсками, расположенными на территории Крыма, способен нейтрализовать Вооруженные силы Украины за 50-600 минут в соответствии с "нормативами", если Киев проявит военную агрессию. 

Минобороны проведет в случае нападения на Крым полную нейтрализацию кораблей флота противника, включая прибрежную инфраструктуру военного назначения – не только средства радиоэлектронной борьбы с противовоздушной обороной, но и артиллерию, аэродромы и базы. Операция может занять до десяти часов, о чем сообщил капитан первого ранга в отставке.

Как указал военный аналитик, таковы военные нормативы для сегодняшних армий. В случае агрессии противника РФ развернет "пузырь запрета доступа". Не только Крым, но и Новороссийск располагает авиацией, артиллерией и ракетными средствами, включая ВДВ, танковые и специальные подразделения морпехоты. Они столкнутся с высокомотивированным противником, который, однако, хуже обеспечен с технической и профессиональной точки зрения.

Вероятность боевого столкновения с Соединенными Штатами эксперт считает минимальной. Спикер, имя которого не раскрывается, указал, что во время событий августа 2008 года на территории Грузии действовали специалисты с инструкторами Североатлантического альянса.

Отставной офицер также отметил, что не представляет ситуации, когда Российская Федерация бы первой устремлялась в атаку, а не совершала действия "реактивно". При этом, указывает источник, Пентагон оценивает срок захвата Украины в 1-7 дней.

Ранее политолог Евгений Сатановский заявил, что Украина готовится к операции по захвату Донбасса.

Источник: Telegram
Егор МАЛКОВ
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