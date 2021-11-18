Британия устроила "гонки против русских" из-за обломков упавшего в воду F-35B

Британия устроила "гонки против русских" из-за обломков упавшего в воду F-35B
Фото: Yuriko Nakao / AFLO / www.globallookpress.com
В Лондоне заявили, что некоторые элементы могут сильно заинтересовать Москву

Военно-морской флот Великобритании поучаствовал в "гонке против русских" из-за недавно рухнувшего в Средиземное море F-35B Lightning II, пишут местные СМИ.

В публикации говорится о том, что на такие меры Королевский флот пошел ради того, чтобы не допустить утечки секретных технологий после крушения истребителя на территории Средиземного моря – Лондон опасается, что обломки могут достаться Российской Федерации. Ряд элементов, оказавшихся под водой, могут чрезвычайно заинтересовать Москву. По информации Daily Mail, речь идет о "сверхсекретном радаре с датчиками", позволяющими судну развивать сверхзвуковую скорость с незаметным передвижением.

Однако "гонка против русских", кажется, увенчалась успехом: таблоид утверждает, что обнаруженные днем ранее обломки судна за сто миллионов фунтов стерлингов находится под круглосуточной охраной группы водолазов из Великобритании и Соединенных Штатов.

"Это первая потеря страны, связанная с F-35B для ВВС, и авианосца,  покинувшего королевство несколько месяцев назад. Инцидент вызывает новые вопросы об указанной модели истребителей. У страны имеется всего двадцать четыре модели F-35B. Великобритания собирается приобрести 138 истребителей у американского Lockheed Martin за 9,1 миллиарда фунтов стерлингов в ближайшее время. Ожидается, что 48 из них появятся в распоряжении королевства уже через три года", – отмечает источник.

Согласно приведенным данным, F-35B Lightning II британских ВВС потерпел крушение утром, в минувшую среду. Пилот смог вовремя катапультироваться.

Источник: Daily Mail
Егор МАЛКОВ
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