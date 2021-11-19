На кадрах можно заметить очертания летчика

Взявшие на сопровождение стратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-95МС японские истребители подлетелки на весьма близкое расстояние к судну – на видео можно заметить даже очертания пилота в кабине иностранного самолета.

Ранее стало известно, что самолеты Российской Федерации и Китая провели успешное совместное патрулирование над водами Японского и Восточно-Китайского морей. Во время десятичасового полета ракетоносцы периодически брали на сопровождение F-15 и F-16 воздушных сил Японии.

На обнародованной позднее видеозаписи, сделанной членами экипажей российских ракетоносцев, можно заметить, что истребители японских ВВС приблизились к Ту-95МС практически на такое же расстояние, что и российские. На кадрах можно заметить пилота в кабине самолета, уточняет РИА "Новости".

В Министерстве обороны Российской Федерации указали, что патрулирование проводилось авиационной группой в составе двух Ту-95МС ВКС РФ и двух стратегических бомбардировщиков "Хун-6к" ВВС НОАК (Народно-освободительной армии Китая). Позднее российское оборонное ведомство обнародовало схему патрулирования, осуществленного с китайскими коллегами, из которой следует, что полет не нарушил государственные границы соседних стран.

Осенью официальный Токио объявил Москве протест по дипломатическим каналам. По мнению японской администрации, российский самолет якобы нарушил воздушное пространство страны на острове. В правительстве заявили, что после появления иностранного борта в воздух поднялись истребители японских воздушных сил. Министерство иностранных дел потребовало от РФ пресечения подобных инцидентов.