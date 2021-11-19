Пентагон рассматривает способы противодействия с давним врагом

Соединенные Штаты в случае военного противостояния с Российской Федерацией могут задействовать "Зеленые береты", которые будут в переброшены в Крым для проведения диверсий. Об этом заявил военный аналитик Ставрос Атламазоглу в статье для Business Insider.

Атламазоглу указал, что на недавних гавайских учениях "береты" отработали действия против предполагаемых противников из России и Китая. Американский спецназ не только разрушил систему обороны врага, но и устранил ключевые цели, завладев разведывательными данными.

Пентагон переориентирован в настоящее время на борьбу против России и КНР. Поэтому привлечение "Зеленых беретов" вовсе не случайно. Спецсилы американской армии должны в случае войны не только проникнуть во вражеский тыл, но и оказать поддержку партизанским формированиям, устраивая диверсии на объектах врага.

"Они работают с партизанами и другими местными силами. Такой подход позволяет лучше понять зону боевых действий, чтобы оказывать влияние и предоставлять информацию другим американским силам. В набор миссий входят проникновение на большие расстояния в запрещенных областях, найм, обучение и снаряжение, а также командование местными партизанами, поддержка основных сил в ближнем бою, а также уничтожение A2/AD", – говорится в публикации.

Одна из важнейших задач "беретов" – уничтожение системы A2/AD, которая включает в себя средства ПВО, РЭБ и противокорабельные ракетные установки. Главным образом, у Пентагона вызывают опасения силы противника, развернутые в Крыму и на побережье Южно-Китайского моря – там и следует в случае войны ожидать появления "Зеленых беретов".