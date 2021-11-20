Американский спецназ не успеет приблизиться к полуострову - будет уничтожен

У американского спецназа "Зеленые береты" нет никаких шансов прорвать оборону Крыма. США остается лишь "мечтать" об этом и выставлять себя героями на страницах СМИ. Так на соответствующий материал издания Business Insider ответил Юрий Гемпель, руководитель комитета парламента полуострова по народной дипломатии и межнациональным отношениям.

Гемпель уверен, что у американских военных нет никаких шансов попасть на территорию Крыма. Россия повергнет в прах врага, который даже не сможет приблизиться к региону. Политик подчеркнул, что на языке силы с РФ еще можно было разговаривать в конце прошлого века. Однако сейчас это невозможно: РФ не Украина.

Гемпель напомнил, что военные силы, размещенные в Крыму, могут справиться с любым врагом. Вашингтону же нужно смотреть правде в глаза и не вводить в заблуждение мировое сообщество.

Напомним, бывший офицер Североатлантического альянса Ставрос Атламазоглу рассказал, как американская армия готовится прорвать оборону Крыма в случае войны. Для такой операции привлекут спецназ "Зеленые береты", у которого будет несколько целей, например проникновение на секретные объекты полуострова. На учениях на Гавайях военные продемонстрировали успехи, сделав все, что от них требовалось.

Россия же регулярно срывает планы США вблизи Крыма, в Черном море.