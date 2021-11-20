Во Франции испугались войны на рубежах Европы: где может вспыхнуть конфликт

Во Франции испугались войны на рубежах Европы: где может вспыхнуть конфликт
Фото: Pavlo_bagmut/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com
Миграционный кризис вызывает наибольшее беспокойство у журналиста

В Восточной Европе есть три "пороховые бочки" – места, которые вызывают тревогу во Франции. Существует риск возникновения глобального вооруженного конфликта в этих регионах. Фабьен Казенав, французский журналист, рассказал, где в Европе может вспыхнуть война.

В издании Ouest-France обозреватель отмечает, что самый тревожный регион сейчас – граница Белоруссии с Польшей. Варшава направила к границе тысячи военных и запретила благотворительным фондам помогать мигрантам. Польша собирается строить стену на границе. ЕС и США раздумывают над новым пакетом санкций против Минска. Все это происходит на фоне того, что обе стороны считают друг друга ответственными за воцарившийся хаос. Из-за радикальных взглядов некоторых участников конфликта в любой момент может случиться трагедия с участием солдата Польши, Белоруссии, Литвы или Латвии.

Другой опасной страной, по мнению Казенава, стала Украина. Журналист ссылается на данные американских изданий, которые этой осенью сообщили о некоем скоплении российских войск около границы Незалежной. Обозревателя пугает настороженность американских чиновников в отношении действий России. Также Казенав переживает, что заявления украинских политиков могут претвориться в жизнь. По самому неприятному для Украины сценарию Россия введет войска в Донбасс для защиты ЛНР и ДНР. РФ продолжит продвигаться в сторону Одессы, чтобы иметь буферную зону с Приднестровьем, где живет много русскоязычного населения. Это нужно будет Москве, пишет журналист, и для безопасности Крыма. 

Также гражданская война может обрушиться на Боснию и Герцеговину. В середине 1990-х государство разделилось на БиГ и Республику Сербскую. Однако хрупкому миру по Дейтонским соглашениям может прийти конец из-за национализма части людей в обеих образованиях. 

Источник: Ouest-France ✓ Надежный источник
Полина ИВАНОВА
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