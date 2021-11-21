Страны были на грани

Журналист из США Джеймс Кларк насчитал минимум пять ситуаций, когда Москва и Вашингтон могли развязать ядерную войну. Об этом он написал в издании The National Interest.



Так, автор статьи вспомнил о событиях зимой 71-го года, когда запустилась система экстренного вещания. Тогда в течение сорока минут жители США ждали оповещения из Белого дома о начале войны.

Вторым случаем журналист называет панику в 79-м, когда военные, заслышав учебную тревогу, приняли ее за реальную. По ошибке на компьютере, подключенном к системе оповещения о ракетных ударах, запустили запись, говорящую о массированной ядерной атаке.

В 80-м командование вооруженных сил Штатов оповестили о том, что Советский Союз атаковал страну ядерным оружием. Выяснилось, что это произошло из-за перегоревшей микросхемы компьютера.

Тревожные сообщения получал и Советский Союз. Так, подобный случай произошел в 83-м году. Военные получили информацию о запуске баллистических ракет американцами. В итоге оказалось, что систему обнаружения сбил с толку солнечный свет среди облаков.

Самой опасной журналист назвал ситуацию в 83-м году. Тогда страны были как никогда близки к вооруженному конфликту. В ходе проходящих в Европе учений НАТО у границ СССР появилось 19 тысяч американских военных.

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