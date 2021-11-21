Российские военные изводят американцев в Черном море - СМИ

Российские военные изводят американцев в Черном море - СМИ
Фото: US Navy/ via Globallookpress.com/ www.globallookpress.com
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Ситуация накалилась после предупреждения Владимира Путина

Американское издание The Wall Street Journal со ссылкой на военных чиновников сообщает, что российские корабли и вертолеты "как тень" преследуют американские суда, заходящие в воды Черного моря. Они уверяют, что подобного с кораблями США и их союзников не происходит ни в одной точке мира. 

Ситуацию в черноморье СМИ называет "морским танцем" между Россией и США. Американцы пытаются отстаивать свое право на свободное перемещение в акватории, а российская сторона активно демонстрирует свое право следить за их передвижениями.

Военные чиновники заявляют, что во время захода в Черное море Россия моментально отправляет на преследование флот и авиацию. Российские корабли и вертолеты могут сократить расстояние до американских до четырех километров, но как только суда США покидают воды, военные от них отдаляются. 

В пример привели заход американского эсминца Porter в акваторию Черного моря на прошлой неделе. Он следовал из Румынию в Грузию, курсируя в водах несколько часов – за ним моментально проследовали российские вертолет, крейсер и фрегат. 

Однако американские военные, комментируя действия российских, отмечают, что маневры были "безопасными и профессиональными". 

"Они очень талантливые пилоты. Они знают, что делают", – заявил командир Оперативной группы 65, отвечающей за эсминцы, Кайл Гант.

Напомним, ранее Владимир Путин, комментируя участившиеся в последнее время заходы кораблей НАТО в воды Черного моря, предупредил, что следить за действиями иностранных военных можно в бинокль, либо в прицел.

Источник: The Wall Street Journal ✓ Надежный источник
Роман ИГНАТОВ
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