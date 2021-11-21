На Украине озвучили план России по захвату страны

На Украине озвучили план России по захвату страны
Yevgeny Philippov/www.globallookpress.com
Москва собирается забросать соседей десантниками, танками и самолетами, заявили в штабе

Глава Главуправления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов заявил, что Российская Федерация готовит нападение на Незалежную, которое будет осуществлено зимой 2022 года. Главнокомандующий уверен, что "агрессор" задействует воздушно-космические силы, включая артиллерию и бронетанковую технику. Произойти "нападение" должно в конце января – начале февраля.

Буданов также считает, что российская армия нападет на восток Украины и возьмет Одессу с Мариуполем. Белоруссия же будет использоваться в качестве коридора для прохождения на границы Незалежной. Буданов вспомнил недавние масштабные военно-учебные маневры "Запад-2021", заявив, что тогда Москва продемонстрировала высадку до трех с половиной тысяч десантников.

Украинский уверен, что РФ уже готовится к захвату страны, расширяя личный состав и системы вооружения на территории Крыма, а также развертывая "Искандеры" у украинских границ. Даже неблагоприятные погодные условия, заявил спикер, не остановят Москву.

Буданов добавил, что Кремль неким образом пытается разжечь беспрядки на Украине путем протестов и выступлений митингующих, добиваясь отставки текущего состава правительства Незалежной. Даже антивакцинаторские кампании в стране, а также миграционные ссоры Украины, не желающей принимать беженцев, с Европой, стоят за Кремлем . 

"Они стремятся создать опасную внутри страны ситуацию. Наши оценки почти соответствуют тем оценкам, которые есть у американских коллег", – заявил Буданов.

Ранее представитель крымского парламента по международным отношениям Юрий Гемпель заявил, что у "Зеленых беретов", входящих в число спецподразделений Соединенных Штатов, нет шансов на захват полуострова. 

Источник: Military Times ✓ Надежный источник
Егор МАЛКОВ
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