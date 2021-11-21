Анкара "продаст" Киев Москве в обмен на уступки

Такое мнение озвучил польский эксперт Витольд Репетович.

Политолог заявил, что Украине не стоит надеяться на поддержку Турции, если случится военный конфликт с Россией. Несмотря на укрепление отношений Анкары и Киева, турки не заинтересованы в отстаивании интересов украинцев. Никакой поддержки Незалежная не получит.

Репетович указал также на возможность "подставы" со стороны Турции. Мол, Украину могут "продать" России, выторговав взамен ряд уступок.

Политолог также добавил, что сейчас не наблюдается никаких признаков грядущего вооруженного конфликта между Киевом и Москвой.

Между тем украинская сторона всячески старается накалить обстановку. Так, недавно в Минобороны Незалежной заявили, что Россия якобы готовится напасть, и произойдет "вторжение" уже зимой 2022 года. На Украине ждут, что российские военные атакуют восток страны. Первыми, по "прогнозам", будут взяты два города – Одесса и Мариуполь.