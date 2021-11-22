АПЛ "Курск" затонула после столкновения с подлодкой НАТО - адмирал Попов

Название субмарины альянса известно с вероятностью 90%

Российская атомная подводная лодка "Курск" затонула в 2000 году из-за столкновения с субмариной НАТО, название которой известно "с вероятностью 90%". Об этом заявил адмирал Вячеслав Попов – на тот момент командующий Северным флотом.

По словам офицера, подлодка Североатлантического альянса, которая столкнулась с отечественной АПЛ, вероятнее всего, следила за ней, однако из-за погодных условий в Баренцевом море не смогла обеспечить безопасное расстояние, или же  "маневр "Курска" привел к потере контакта". Об этом сообщает "Общественная служба новостей".

Как отмечает телеканал "360", адмирал Попов подчеркнул, что знает название субмарины НАТО с вероятностью 90%, однако не может публично озвучить эту информацию, потому что для этого нужно предъявить конкретные доказательства.

Источник: РИА Новости ✓ Надежный источник
Борис ЭЛЬФАНД
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