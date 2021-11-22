Название субмарины альянса известно с вероятностью 90%

Российская атомная подводная лодка "Курск" затонула в 2000 году из-за столкновения с субмариной НАТО, название которой известно "с вероятностью 90%". Об этом заявил адмирал Вячеслав Попов – на тот момент командующий Северным флотом.

По словам офицера, подлодка Североатлантического альянса, которая столкнулась с отечественной АПЛ, вероятнее всего, следила за ней, однако из-за погодных условий в Баренцевом море не смогла обеспечить безопасное расстояние, или же "маневр "Курска" привел к потере контакта". Об этом сообщает "Общественная служба новостей".

Как отмечает телеканал "360", адмирал Попов подчеркнул, что знает название субмарины НАТО с вероятностью 90%, однако не может публично озвучить эту информацию, потому что для этого нужно предъявить конкретные доказательства.