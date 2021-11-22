Взрыв мог произойти из-за встречного маневра российского судна, считает адмирал

Противолодочная авиация Военно-морского флота России смогла обнаружить подводную лодку, столкнувшуюся с "Курском". Ей оказалась иностранная субмарина, которая находилась у норвежских берегов, сообщил экс-командующий Севфлотом, адмирал Вячеслав Попов.

По словам адмирала, гибель российской субмарины стала результатом ее столкновения с подводной лодкой Североатлантического альянса – в этой информации Попов уверен "с вероятностью в 90%". Однако для публичной огласки, указал спикер, необходима доказательная база.

По предположению Попова, субмарина НАТО устроила слежку за "Курском". Далее иностранная подлодка приблизилась к российской на опасно близкое расстояние и сама пострадала из-за столкновения с ней, в результате чего произошел взрыв боезапаса.

Какое-то время иностранное судно находилось на грунте для восстановления способности к движению. После этого подлодка вернулась на базу – это было зафиксировано российской противолодочной авиацией у норвежских берегов.

В августе 2000 года Северный флот проводил учения, в том числе на нейтральной территории. Главная задача учебных маневров в мирное время – ведение разведывательных действий подводным флотом. Однако, утверждает адмирал, в регионе в тот момент было три подлодки, пишет RT.

Адмирал также смоделировал ситуацию со столкновением "Курска" с подлодкой Альянса. Эксперт предположил, что последняя следила за российским судном.

"Ну он слышит и следит: "Курск". Затем "Курск" совершает какие-то действия. Маневр или технические действия, у него пропадает или снижается уровень шума. Он перестает видеть, стремится подскочить, чтобы снова услышать. А тот совершил поворот. Вот тебе и столкновение", – заявил Попов.

Адмирал также предположил, что одной из причин, повлекших инцидент, стали погодные условия в Баренцевом море.

Спустя несколько лет после катастрофы во Франции на одном из телеканалов вышел документальный фильм о российской подлодке, в котором намекали, что к произошедшему может быть причастна американская субмарина "Мемфис".

Известно, что норвежская военная база ВМС, построенная во времена холодной войны и использовавшаяся в основном американским флотом, была закрыта руководством страны в 2002 году, спустя два года после курской трагедии.