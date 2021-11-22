Столкнувшаяся с "Курском" подлодка нашлась у берегов Норвегии

Столкнувшаяся с "Курском" подлодка нашлась у берегов Норвегии
Фото: Andrey Pronin/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com
Взрыв мог произойти из-за встречного маневра российского судна, считает адмирал

Противолодочная авиация Военно-морского флота России смогла обнаружить подводную лодку, столкнувшуюся с "Курском". Ей оказалась иностранная субмарина, которая находилась у норвежских берегов, сообщил экс-командующий Севфлотом, адмирал Вячеслав Попов.

По словам адмирала, гибель российской субмарины стала результатом ее столкновения с подводной лодкой Североатлантического альянса – в этой информации Попов уверен "с вероятностью в 90%". Однако для публичной огласки, указал спикер, необходима доказательная база. 

По предположению Попова, субмарина НАТО устроила слежку за "Курском". Далее иностранная подлодка приблизилась к российской на опасно близкое расстояние и сама пострадала из-за столкновения с ней, в результате чего произошел взрыв боезапаса.

Какое-то время иностранное судно находилось на грунте для восстановления способности к движению. После этого подлодка вернулась на базу – это было зафиксировано российской противолодочной авиацией у норвежских берегов.

В августе 2000 года Северный флот проводил учения, в том числе на нейтральной территории. Главная задача учебных маневров в мирное время – ведение разведывательных действий подводным флотом. Однако, утверждает адмирал, в регионе в тот момент было три подлодки, пишет RT.

Адмирал также смоделировал ситуацию со столкновением "Курска" с подлодкой Альянса. Эксперт предположил, что последняя следила за российским судном.

"Ну он слышит и следит: "Курск". Затем "Курск" совершает какие-то действия. Маневр или технические действия, у него пропадает или снижается уровень шума. Он перестает видеть, стремится подскочить, чтобы снова услышать. А тот совершил поворот. Вот тебе и столкновение", – заявил Попов.

Адмирал также предположил, что одной из причин, повлекших инцидент, стали погодные условия в Баренцевом море.

Спустя несколько лет после катастрофы во Франции на одном из телеканалов вышел документальный фильм о российской подлодке, в котором намекали, что к произошедшему может быть причастна американская субмарина "Мемфис". 

Известно, что норвежская военная база ВМС, построенная во времена холодной войны и использовавшаяся в основном американским флотом, была закрыта руководством страны в 2002 году, спустя два года после курской трагедии. 

Источник: РИА Новости ✓ Надежный источник
Егор МАЛКОВ
новости партнеров

Польша и Украина поневоле выдали план Запада против России

На заявления обратил внимание политолог

Поднимают ставки: в Киеве придумали объяснение "стягиванию российских войск" к границе

В СНБО назвали причину, по которой Москва пытается "обострить ситуацию"

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей