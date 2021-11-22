В Вашингтоне не могут понять, что толком произошло

НОАК совершила в июле 2021 года запуск беспилотника, скорость которого превысила в пять раз звуковую. Однако дрон запустил при этом неизвестный снярад, который может оказаться над Южным полюсом вне зоны досягаемости противоракетной обороны Соединенных Штатов.

Таким образом, пишет Fincancial Times, Пентагон был "застигнут врасплох" после тестового запуска беспилотника китайской армией. Соединенные Штаты до сих пор и не в курсе, какие технологии применил их конкурент.

Западные журналисты заявили, что ни одна страна не была способна разработать сверзвуковой беспилотник, который к тому же может производить запуск. Представители отдела управления перспективных исследовательских проектов Пентагона не смогли дать внятные объяснения по поводу того, как Пекину удалось добиться таких результатов.

В Соединенных Штатах также не располагают информацией о том, какой снаряд запустил дрон. Однако, указывают в Пентагоне, предполагаемая ракета не преследовала очевидную цель и позднее просто упала в морские воды. Испытания проводились в акватории Южно-Китайского моря. По мнению некоторых экспертов американского оборонного ведомства, БПЛА запустил ракету класса "воздух-воздух", пишет РИА ФАН.

Еще одно мнение гласит, что новые технологии разработаны с целью уничтожения систем ПРО, чтобы не допустить перехвата гирерзвукового вооружения. Таким образом, считают эксперты, КНР продвинулась в разработке гиперзвуковых средств дальше России и США.

Ранее в FT заявили, что союзники Соединенных Штатов желают, чтобы Вашингтон отказался от политики неприменения ядерного удара первым.